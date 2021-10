Il volantino comet nasconde al proprio interno sconti veramente da non perdere, rappresentanti la migliore occasione per gli utenti per riuscire a spendere molto meno del previsto, senza mai essere costretti a rinunciare alla qualità generale dei prodotti selezionati.

Per essere sicuri di avere l’opportunità di risparmiare, è bene sapere che gli acquisti devono essere necessariamente completati in un qualsiasi negozio sul territorio, come anche sul sito dell’azienda stessa. Per favorire la fruizione dell’e-commerce, comet ha pensato di introdurre la cosiddetta spedizione gratuita, è prevista infatti la possibilità di ricevere gratuitamente la merce presso il domicilio, nel momento in cui si dovessero spendere più di 49 euro.

Comet: questi sconti sono da non perdere

La fascia alta è molto presente nel volantino Comet, essendo perfettamente rappresentata da prodotti validissimi, del calibro di Xiaomi Mi 11i, in vendita a 499 euro (come minimo), passando per Oppo Reno6 e iPhone 12 Mini, per finire con il top di gamma dell’azienda orientale, lo Xiaomi Mi 11, il cui prezzo si aggira attorno ai 799 euro.

Questo è quanto offerto per i modelli più costosi, non bisogna chiaramente trascurare la presenza di dispositivi in vendita a meno di 300 euro, perfettamente rappresentati da Xiaomi Redmi Note 10, Oppo a94, Oppo A53s, Xiaomi Mi 11 Lite, Motorola Moto G 5G o anche Xiaomi Redmi 9T.

Se volete conoscere da vicino il volantino Comet, approfondendo numerosi aspetti, quali ad esempio i prezzi di vendita dei modelli non inclusi nell’articolo, dovete collegarvi il prima possibile al sito ufficiale.