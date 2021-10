Il volantino Trony attivato nel periodo in ogni singolo punto vendita sul territorio nazionale, è assolutamente speciale e ricco di occasioni che possono spingere gli utenti a spendere molto meno del previsto, garantendo ugualmente l’accesso a prodotti d’alta qualità generale.

Spendere poco è possibile grazie proprio all’ampissima disponibilità sul territorio, una soluzione finalmente unificata in ogni regione del nostro paese, e non limitata a specifiche aree. Il Tasso Zero, inoltre, potrà essere richiesto al superamento dei 199 euro di spesa effettivi, a patto che la finanziaria accetti la domanda (non è sempre scontato).

Trony: vi attendono spettacolari sconti

Gli sconti attivati da Trony fanno risparmiare tutti i consumatori, i suoi prezzi bassi sono stati applicati su alcuni dei migliori smartphone in circolazione, come ad esempio Galaxy S21, oggi acquistabile con un esborso di 699 euro, nella versione che prevede 128GB di memoria interna, con l’aggiunta di Apple iPhone 12 Pro, il top di gamma della scorsa generazione, è stato abbassato sino a scendere al di sotto dei 1000 euro.

Chiaramente all’interno dello stesso volantino sono anche disponibili prodotti molto più economici, non mancano i vari Galaxy S20 FE, Oppo A74, Motorola Moto G20, Galaxy A12 o Oppo Find X3 Lite, tutti in vendita a meno di 400 euro, sempre alle medesime condizioni di quanto elencato in precedenza, ovvero no brand e con garanzia di 24 mesi.

Per conoscere da vicino il volantino di Trony, non dovete fare altro che aprire le pagine che trovate elencate direttamente sul sito dell’azienda.