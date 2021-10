La nota casa automobilistica Ford ha da poco annunciato in veste ufficiale la versione restyling della sua Ford Focus. Quest’ultima presenta alcuni piccoli miglioramenti dal punto di vista estetico e del design e alcune novità tecnologiche all’interno. Vediamo qui di seguito le caratteristiche.

La casa automobilistica Ford annuncia ufficialmente il restyling della Ford Focus

Nel corso delle ultime ore è stata presentata ufficialmente la versione restyling della Ford Focus. Come già accennato, per questo modello l’azienda ha deciso di apportare alcuni piccoli cambiamenti e miglioramenti dal punto di vista estetico. Tra questi, abbiamo un nuovo look dei fari frontali a LED (con tecnologia Dynamic Pixel, su richiesta) e della calandra. È stato poi spostato il logo Ford, il quale si trova adesso sulla mascherina.

Tutta la gamma Ford Focus dispone inoltre di cinque design differenti dei cerchi in lega. La vettura è inoltre disponibile in diverse versioni, tra le quali station wagon, ST-Line (modello sportivo) e Active. All’interno, come già detto, sono state introdotte anche alcune novità tecnologiche. Troviamo ad esempio il supporto ad Apple CarPlay e ad Android Auto, un display touch da 13.4 pollici per la strumentazione digitale e il sistema di infotainment SYNC 4.

Dal punto di vista prestazionale, infine, la nuova Ford Focus è distribuita in versioni con motore a benzina, diesel e con tecnologia Mild Hybrid. In generale, si parte da una potenza di 95CV, fino ad arrivare ad un massimo di 125 CV e 155 CV, in base al modello prescelto, ed è inoltre possibile scegliere tra tre modalità di guida: Normal, Sport ed Eco.