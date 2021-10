Iliad ha lanciato da alcuni mesi una nuova tariffa low cost per tutti i suoi clienti. Anche in questa stagione autunnale, il gestore ha deciso di confermare la migliore promozione estiva, ossia la Giga 120. I clienti che attivano quest’offerta ricevono consumi senza limiti per chiamate ed SMS più 120 Giga per la navigazione internet. Il prezzo previsto per gli abbonati è di 9,99 euro.

Iliad, per i vecchi clienti niente Giga 120

La Giga 120 rappresenta la migliore ricaricabile a disposizione degli abbonati sul mercato. Questa promozione però ha un vincolo molto stringente. La ricaricabile è infatti a disposizione solo dei nuovi clienti. Per i vecchi utenti, il provider non assicura ancora il servizio del cambio tariffa.

In base alle attuali condizioni commerciali di Iliad, per i clienti è ancora prevista una piena corrispondenza tra il piano tariffario e la ricaricabile di base. Ciò significa che dal momento in cui viene attivata una ricaricabile, scatta il vincolo per la stessa promozione base.

I vecchi clienti in più occasioni hanno segnalato questo limite commerciale. Ad esempio, gli abbonati che hanno attivato offerte come Giga 50 o Giga 40, allo stato attuale non possono più sottoscrivere la ricaricabile Giga 120, una tariffa che è più vantaggiosa sia per quanto concerne le soglie di consumo sia per quanto concerne i prezzi.

I vecchi clienti che intendono attivare la promozione Giga 120 devono completare un iter complesso. In primo luogo, gli interessati devono provvedere con la sottoscrizione di una nuova rete e successivamente la conseguente attivazione ex novo di un nuovo numero di telefono.