Vodafone si impone ancora come il gestore più vantaggioso nel campo della telefonia mobile. Il provider vuole assicurare a tutti gli abbonati una serie di iniziative alternative ad Iliad, operatore che si è imposto negli ultimi mesi per le sue tariffe low cost. Nel corso di questo mese ci sono due offerte importanti per chi effettua la portabilità del numero da altra compagnia.

Vodafone, le grandi offerte per il mese di Ottobre

L’offerta più vantaggiosa di Vodafone è senza dubbio la Special 100 Giga. Gli abbonati che attivano una promozione per la telefonia mobile avranno consumi senza limiti per chiamate e SMS con 100 Giga per navigare in internet. Il costo previsto per il rinnovo dell’offerta è di 8,99 euro ogni trenta giorni.

Come evidente, l’obiettivo di Vodafone con questa promozione è concorrere direttamente con la Giga 120 di Iliad. Il costo finale di quest’iniziativa è più basso di quello di Iliad, al netto di un pacchetto di consumi quasi speculare.

I clienti che scelgono questa promozione di Vodafone dovranno aggiungere solo un costo di attivazione dal valore di 10 euro per la ricezione della SIM. Per gli utenti ci sarà anche la garanzia di un costo bloccato nel primo semestre.

Per attivare quest’offerta i clienti potranno recarsi presso uno store ufficiali del gestore in Italia. I clienti di Iliad avranno anche l’occasione di attivare online la tariffa.

In alternativa, gli utenti di Vodafone potranno anche scegliere la Special 50 Giga. Il ticket in questo caso prevede chiamate senza limiti e SMS verso tutti più 50 Giga per navigare in internet. Il costo mensile sarà di 7,99 euro.