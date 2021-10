Per tutti i nuovi clienti PosteMobile, a partire da oggi 7 ottobre 2021 viene messa nuovamente a disposizione l’offerta tariffaria Creami Wow 30GB, attivabile con un costo di 4,99 euro al mese.

Innanzitutto, si specifica che PosteMobile è un operatore virtuale (MVNO) di proprietà di PostePay, del gruppo Poste Italiane. L’operatore utilizza la rete Vodafone in 2G, 4G e 4G+ fino a 300 Mbps in download e fino a 50 Mbps in upload, ma solo per le nuove attivazioni effettuate dal 24 Giugno 2021 in poi. Scopriamo insieme tutti i dettagli dell’offerta.

Creami WOW 30 GB di PosteMobile prorogata fino al 10 ottobre 2021

L’offerta Creami WOW 30GB, precedentemente proposta dall’8 al 12 Settembre 2021, può essere attivata direttamente online dal sito ufficiale dell’operatore, ma anche tramite consulente telefonico. I nuovi clienti possono sia attivare un nuovo numero che effettuare la portabilità da un altro operatore, sostenendo comunque un prezzo di 20 euro per l’acquisto della nuova SIM, con 10 euro di traffico incluso e spedizione a domicilio gratuita.

Salvo eventuali cambiamenti, l’offerta rimane disponibile fino al 10 Ottobre 2021. Al momento, per dare spazio alla Creami Wow 30GB e impedire ai clienti di attivare un bundle inferiore allo stesso costo mensile (4,99 euro al mese), l’offerta tariffaria Creami Wow 10GB è stata “congelata”. Dopo aver sottoscritto PosteMobile Creami WOW 30GB, il cliente può usufruire ogni mese di minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 30 Giga di traffico dati in 4G+, al costo di 4,99 euro al mese.

Il quantitativo di traffico dati incluso con questa offerta, pari come già detto a 30 Giga al mese, corrisponde nel dettaglio a 30.720 credit, ognuno dei quali viene scalato dopo 1MB di navigazione. I minuti e gli SMS sono invece illimitati, ma da utilizzare nel rispetto delle condizioni generali di contratto e del buon senso. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.