WindTre GO è il pacchetto di offerte riservato ai clienti che effettuano il trasferimento del numero da un altro operatore. Le tariffe operator attack presenti in listino non sono disponibili per tutti. I nuovi clienti intenzionati a richiedere una delle offerte in questione dovranno indicare il gestore di provenienza così da conoscere le versioni messe a disposizione dall’operatore.

I clienti Iliad e MVNO, ad esempio, possono passare a WindTre e richiedere una delle tre opzioni attualmente disponibili, tra le quali spicca per costo e contenuti la WindTre GO 101 Star + Easy Pay Digital.

WindTre GO 101: costo, attivazione e contenuti della tariffa!

L’offerta è disponibile a un costo di soli 7,99 euro al mese e include: minuti illimitati verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 101 GB di traffico dati per la navigazione.

La spesa di rinnovo dovrà essere affrontata tramite carta di credito, conto corrente o carta conto. Non è previsto alcun costo di attivazione ma sarà necessario sostenere una spesa iniziale di 1,00 euro per ottenere la nuova SIM. Quest’ultima sarà spedita tramite corriere dal gestore, che non richiede alcun costo extra.

A ricevere la possibilità di attivare l’offerta con 101 GB di traffico dati a un costo così irrisorio sono tutti i nuovi clienti provenienti da uno degli operatori elencati qui di seguito:

Iliad, Fastweb, Poste Mobile, BT Enia, BT Italia, DailyTelecom, CoopVoce, DIGI Mobil, DIGITEL, Enegan, ERG Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Mundio, Nextus, Noitel, NTmobile, NV Mobile, Optima, Plintron, Rabona Mobile, Ringo, 1Mobile, Rabona New, Spusu, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU.

La WindTre GO 101 Star + Easy Pay Digital non è l’unica offerta operator attack del momento. Consultando il sito ufficiale del gestore è possibile conoscere tutte le tariffe proposte così da attivare l’opzione che si ritiene maggiormente adeguata.