WindTre non si fa cogliere impreparata nemmeno nella stagione autunnale. Le prossime settimane per l’operatore arancione saranno all’insegna della continuità commerciale. Anche nel mese di Ottobre, infatti, il gestore desidera sfidare Iliad sul mercato, con una serie di iniziative a basso costo pensate per il pubblico dei nuovi abbonati. La migliore promozione in questo senso è la WindTre Star+.

WindTre sfida Iliad: è ancora a listino la speciale offerta con 100 Giga

Tutti gli abbonati che andranno ad attivare la WindTre Star+ avranno a loro disposizione un’iniziativa davvero unica nel suo genere con soglie di consumo quasi illimitate ed un prezzo persino più basso di quelli proposti da Iliad.

Il pacchetto della ricaricabile di WindTre assicura in primo luogo a tutti gli abbonati 100 Giga per la connessione di rete. Anche le telefonate saranno disponibili a costo zero, così come gli SMS. Il prezzo da pagare per questa tariffa è di 7,99 euro ogni trenta giorni.

Ovviamente, in linea anche con le precedenti ricaricabili gli utenti dovranno rispettare una serie di condizioni. In primo luogo, oltre al costo netto per il rinnovo mensile gli utenti dovranno aggiungere anche una soglia una tantum dal valore di 10 euro per la ricezione della SIM.

Altra condizione necessaria per poter usufruire di tale ricaricabile è la portabilità del numero da altro operatore. Il cambio di gestore da TIM, Vodafone e Iliad è propedeutico per l’attivazione della nuova rete. Tutti coloro che sono interessati possono scegliere la WindTre Star+, rivolgendosi presso uno dei punti vendita ufficiali del provider sul territorio.