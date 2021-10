USA: storica malattia debellata con un farmaco, ecco l'idea rivoluzionaria

La gonorrea è un nemico astuto già da tempi antichi. Ma i medici potrebbero aver sviluppato un nuovo farmaco per combattere l’infezione trasmessa sessualmente, che negli ultimi anni è diventata resistente a quasi tutti gli antibiotici utilizzati per debellarla. Negli studi clinici, un nuovo antibiotico è stato efficace nell’arrestare i batteri che causano la malattia.

Una singola dose orale del farmaco, chiamata zoliflodacina, ha curato il 96% delle persone che hanno avuto infezioni da gonorrea negli organi urinari e genitali, secondo quanto riferito dai ricercatori nel New England Journal of Medicine dell’ 8 novembre.

Causata da Neisseria gonorrhoeae, la gonorrea può essere trasmessa da una persona infetta a un partner sessuale o da una madre infetta al suo bambino alla nascita. Le conseguenze dell’infezione sono particolarmente gravi per le donne, che possono sviluppare malattie infiammatorie pelviche e diventare sterilima anche per i bambini, che possono perdere la vista. Gli Stati Uniti hanno registrato oltre un milione e mezzo di nuovi casi di gonorrea nel 2017, con un aumento di circa il 75% rispetto al minimo storico del 2009. A livello mondiale, si stima che circa 78 milioni di nuove infezioni da gonorrea si verificano ogni anno.

Stati Uniti: ecco come funziona questa soluzione

Negli Stati Uniti, i medici trattano un’infezione con una combinazione di ceftriaxone e un altro antibiotico chiamato azitromicina. Ma ceppi batterici resistenti al ceftriaxone sono sorti in altri paesi, sollevando preoccupazioni sul fatto che la malattia non può essere gestita.

La zoliflodacina blocca le proteine ​​che la Neisseria gonorrhoeae deve replicare per accrescere il suo materiale genetico. In uno studio clinico di fase II per determinare l’efficacia del farmaco, 141 partecipanti sono stati divisi in tre gruppi.

Un set ha assunto ceftriaxone, mentre altri due gruppi sono trattati con una dose di zoliflodacina di due o tre grammi, 55 di 57 e 54 di 56 persone, rispettivamente, sono guarite dalle infezioni.

Secondo quanto riportato inoltre da Science News è in corso una prova clinica per il lancio internazionale del farmaco.