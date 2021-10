Kingdom Hearts arriva finalmente su Nintendo Switch, ma è la versione cloud

Verso la fine del Super Smash Bros. di oggi "Mr. Sakurai Presents", lo stesso Sakurai ha condiviso che il franchise di Kingdom Hearts arriverà su Nintendo Switch. Kingdom Hearts – HD 1.5 + 2.5 ReMIX, Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue e Kingdom Hearts III + Re Mind arriveranno su console come versioni cloud, il che significa che richiedono una connessione Internet permanente per essere giocati, anche se il la console è in modalità portatile. Non è stata annunciata alcuna data di uscita, sebbene Sakurai abbia condiviso che ulteriori informazioni sarebbero state disponibili in un secondo momento. La raccolta di giochi include tutte le voci principali della serie Kingdom Hearts insieme a un paio di altre voci secondarie rimasterizzate. Ad esempio, nei pacchetti 2.8 è incluso un remaster del gioco per Nintendo 3DS Kingdom Hearts 3D: Dream Drop Distance. I fan hanno chiesto di provare Kingdom Hearts su Switch per un po', soprattutto da quando console concorrenti come PlayStation 4 hanno ospitato la serie per un po', ma c'è un po' di scontento sul fatto che i giochi saranno accessibili solo tramite le versioni Cloud. Alcuni fan sono delusi dal fatto che non saranno in grado di giocare alla serie in movimento o mentre non dispongono di una connessione Internet permanente, necessaria per il cloud gaming. La notizia arriva insieme all'annuncio di Sora come l'ultimo combattente di Super Smash Bros. Ultimate e all'ultima presentazione di Sakurai. Nintendo ha preso in giro per molto tempo il personaggio finale di Smash, l'ultima volta nel Nintendo Direct di settembre. Prima del video di oggi, c'erano significative speculazioni su chi sarebbe stato il personaggio finale. Molti hanno affermato che sarebbe stato Sora, poiché la musica inedita di Kingdom Hearts era trapelata prima della presentazione.