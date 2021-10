La rivelazione del combattente DLC di Smash Bros Ultimate è stata sicuramente piena di sorprese. Non solo il regista Masahiro Sakurai ha confermato che Sora di Kingdom Hearts sarebbe stato l’ultimo combattente DLC per Super Smash Bros Ultimate, ma ha anche confermato che una serie di giochi Kingdom Hearts sarebbe arrivata su Switch. Sfortunatamente, sebbene questa sia una notizia entusiasmante, c’è uno svantaggio in questo lancio in arrivo.

Lo svantaggio è che tutti i giochi di Kingdom Hearts in arrivo su Switch non sono porting ma piuttosto versioni cloud che richiedono una connessione Internet coerente per giocare. Anche se questa potrebbe essere una buona notizia per coloro che si preoccupano di più della grafica o per coloro che potrebbero non avere molto spazio sulle loro console con cui giocare, il requisito di una connessione Internet costante non è l’ideale per giocare in movimento.

Kingdom Hearts: ancora nessuna data ufficiale per l’arrivo dei titoli

In ogni caso, i giochi di Kingdom Hearts in arrivo su Switch includono Kingdom Hearts – HD 1.5 + 2.5 ReMIX, Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue e Kingdom Hearts III + Re Mind. Con questi tre titoli, sarai in grado di giocare attraverso la trilogia principale di Kingdom Hearts insieme a diversi titoli spin-off come Birth by Sleep e Dream Drop Distance.

Al momento, non sappiamo quando questi giochi di Kingdom Hearts arriveranno su Nintendo Switch, né sappiamo quanto costeranno. I giochi cloud su Nintendo Switch, come Control: Complete Edition, richiedono un pass di accesso per giocare, quindi resta da vedere se un acquisto consentirà l’accesso a tutti i titoli di Kingdom Hearts o se i giocatori dovranno acquistare pass di accesso separati per ciascuno.

È stato un grande giorno per i fan di Kingdom Hearts in generale. Non solo questi titoli di Kingdom Hearts arriveranno su Switch, ma Sora, il protagonista principale del franchise, sarà l’ultimo combattente DLC per Super Smash Bros. Ultimate dopo anni di richieste da parte dei giocatori.