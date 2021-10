Attualmente il collezionismo è un qualcosa che si sta espandendo sempre di più in tutto il Paese ed è in fortissima espansione. Di fatto, ci sono una marea di collezionisti che farebbero di tutti per ottenere oggetti rari e preziosi come possono essere le monete o gli smartphone vintage. Andremo a parlare di questi ultimi nel dettaglio in questo articolo.

Come detto prima, molti collezionisti sarebbero disposti a tutto pur di prendere questi modelli e farli propri, essenzialmente per due motivi: il primo è che sono molto rari, il secondo è che possono valere una cifra davvero molto alta. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Smartphone vintage: gli esemplari che tutti cercano

I modelli di cui andremo a parlare dopo possono essere considerati da tutti delle vere e proprie pietre miliardi della telefonia mobile. Chi ha avuto la possibilità di vivere negli anni ’90 sa chiaramente di cosa stiamo parlando.

Questi modelli avevano a disposizione delle funzioni non troppo difficili e non disponevano di app o sistemi operativi su cui fare affidamento. L’unica cosa su cui c’era grande affidabilità era senza ombra di dubbio la batteria, la quale poteva essere considerata davvero inesauribile. Andiamo a vedere da vicino quali sono gli smartphone del passato che oggi possono valere una fortuna: