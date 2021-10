Potresti avere alcune monete che valgono un sacco di soldi in tasca in questo momento. Ci sono molte le monete rilasciate dalla zecca di Stato che sono uscite con qualche errore di stamap, e ci sono molte varietà di matrici in circolazione oggi su cui poter indagare.

Le persone possono non notare queste monete perché hanno piccole caratteristiche distintive che non sono facilmente riconoscibili o piccole differenze nelle dimensioni o nella spaziatura delle lettere.

Scopri quale delle tue monete di cambio tascabile vale un premio significativo rispetto al valore nominale e cosa cercare. Se hai deciso di controllare senza l’ausilio di un esperto, dovresti acquisire l’attrezzatura adeguata e imparare come trovare errori di stampa utilizzando una metodologia comprovata.

Assicurati di far controllare la faccia della moneta con almeno una lente di ingrandimento 6x, in modo da analizzare ogni dettaglio.

1969-S Lincoln Cent con errore di stampa

Questa moneta è estremamente rara. I servizi segreti hanno confiscato i primi esemplari fino a quando la Zecca degli Stati Uniti non ha ammesso che erano autentici. Le contraffazioni abbondano, ma di solito hanno il marchio di zecca sbagliato.

Nel maggio 2014, in Texas ne e’ stata trovata una mentre venivano esaminati alcuni rotoli di monete. PCGS ha classificato la moneta AU-55 e ha un valore di circa 24.000 euro.

Come capire la differenza: cercare un raddoppio dei simboli (lato “testa”) ad eccezione del segno della zecca. Se il segno della zecca è raddoppiato, non vale molto. I segni sono stati punzonati separatamente negli stampi nel 1969 dopo che la moneta era già stata realizzata. Valore approssimativo: circa 40.000 dollari o più.

1 centesimo di euro con Castel del Monte

Il lato dritto della moneta non è unico ma varia a seconda del paese di emissione. Tuttavia, tutti i paesi europei devono includere nelle loro monete le dodici stelle, le iniziali dell’incisore e l’anno di emissione.

Nella zecca di Roma, sul lato dritto, la moneta raffigura Castel del Monte (Puglia), edificio ottagonale voluto da Federico II di Svevia. Circa 12 stelle a cinque punte che rappresentano l’Unione Europea, sotto il monogramma della Repubblica Italiana, tra il segno della zecca a sinistra e le iniziali dell’autore Eugenio Driutti.

Valore della moneta da 1 centesimo di euro sbagliata: il valore della moneta da 1 centesimo di euro sbagliata è di circa 2.500€, 3000€. Alcuni esemplari all’asta “Bolaffi” hanno raggiunto un valore di 6.000€.