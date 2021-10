È oramai certo che quest’anno non ci sarà nessuno smartphone della serie Note: Samsung ha praticamente annunciato la fine della serie, ma non è detto che non possa in qualche modo tornare in futuro.

Nel luglio di quest’anno, l’azienda coreana ha infatti registrato il marchio Flex Note. Cerchiamo di scoprire qualche dettaglio in più sul nuovo marchio registrato dal colosso sud coreano.

Samsung registra il nuovo marchio FlexNote

Pur non essendoci notizie ufficiali a riguardo, potrebbe trattarsi del dispositivo pieghevole con supporto alla S Pen descritto in un brevetto dell’azienda depositato lo scorso 20 ottobre. Il brevetto immagina un dispositivo foldable decisamente diverso da quelli a cui Samsung ci ha abituato: lo schermo infatti copre (quasi) del tutto lo smartphone, fino a metà della scocca posteriore.

Proprio la parte posteriore può “rialzarsi” per estendere la superficie di display utilizzabile: sotto di essa c’è l’alloggio per la S Pen, integrata dunque nel dispositivo come i “vecchi” Note. Curiosa anche la disposizione della fotocamera: questa funge sia da camera selfie che da camera “principale” una volta richiuso il dispositivo. Come sempre quando si parla di brevetti, è difficile dire se l’azienda stia effettivamente lavorando ad un dispositivo del genere, ma ad ogni modo siamo certi che gli ormai ex utenti Note sarebbero felici di rivedere uno smartphone della serie.

Arrivati a questo punto non ci resta che attendere maggiori indiscrezioni nei prossimi mesi, vi ricordo comunque che il colosso sta anche lavorando a nuovissimi top di gamma, sto parlando di Galaxy S22. Quest’ultimo dovrebbe essere presentato nei primi mesi dell’anno prossimo.