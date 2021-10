Dopo diversi leak come è solito in questa occasione, finalmente dalla casa giapponese della console più amata al mondo è arrivata la conferma ufficiale! Sony ha infatti annunciato quali saranno i giochi per PS4 e per PS5 gratis su PlayStation Plus. Disponibili da ottobre 2021, faranno felici parecchi abbonati a questo servizio. Bando alle ciance, vediamo quali sono i tre videogiochi gratuiti che terranno incollati agli schermi i gamer di tutto il mondo.

PlayStation Plus: Sony ha annunciato ufficialmente i giochi PS4 e PS5 gratuiti

Questa volta sembra essere stata una conferma del leak di Dealabs che aveva anticipato quali sarebbero stati i titoli gratuiti su PlayStation Plus per il mese di ottobre. Infatti, proprio Sony ha da poco annunciato in modo ufficiale gli stessi videogiochi PS4 e PS5 menzionati dal leaker.

Quindi i videogiochi per PS4 e PS5 che gli abbonati a PlayStation Plus potranno ricevere gratuitamente sono: Hell Let Loose per PS5, Mortal Kombat X per PS4 e PGA Tour 2K21 per PS4. Niente male davvero, anzi potremmo tranquillamente dire che questo è stato un gran bel colpo da maestro con il quale Sony è riuscita a mandare la palla in buca, per restare in tema Golf.

Il primo titolo gratuito su PlayStation Plus, menzionato da Sony, è Hell Let Loose. Si tratta di un FPS uscito in accesso anticipato nel 2019, ma che a breve arriverà nella sua release completa su console next-gen.

Il secondo titolo che Sony renderà disponibile gratis agli abbonati di PlayStation Plus è Mortal Kombat X, il picchiaduro più longevo di sempre giocato di generazione in generazione dai gamer di tutto il mondo.

Infine, per una giornata di completo relax ecco il terzo titolo gratuito: PGA Tour 2K21. Non poteva mancare un videogioco sportivo di questo livello. Un game davvero eccezionale che gli appassionati del genere ameranno.