Dealabs, la versione francese di HotUKdeals, ha da poco pubblicato un leak che avrebbe rivelato i tre titoli gratis per il mese di ottobre su PlayStationPlus. Scelti da Sony, sono dedicati a tutti gli abbonati al servizio. Il fine mese è ormai un appuntamento fisso per cercare di scoprire in anteprima i videogiochi gratuiti che regaleranno grandi emozioni agli appassionati di questa famosa console. Scopriamo insieme quali potrebbero essere, dato che non sono arrivate ancora conferme ufficiali in merito.

PlayStation Plus: ecco i titoli gratuiti di ottobre secondo il leak di Dealabs

Qualche giorno fa, Dealabs ha pubblicato un leak riguardante i titoli gratuiti di ottobre che saranno disponibili agli abbonati del servizio PlayStation Plus. Ovviamente, come già anticipato, non ci sono state conferme in merito, ma il sito ha fatto già il conto alla rovescia del loro arrivo per il 5 ottobre 2021 ore 11:00 spaccate.

Nell’immagine del tweet sopra riportato si possono così vedere quali saranno, presumibilmente, i videogiochi scelti da Sony per essere gratuiti su PlayStation Plus a ottobre.

Primo fra tutti Hell Let Loose. Si tratta di un FPS che nel 2019 ha debuttato con la versione in accesso anticipato apprestandosi, a breve, con la release completa su console next-gen. Un gioco che molti appassionati a questo genere aspettavano da tempo. Perciò l’idea di mettere le mani su questo titolo di PlayStation Plus completamente gratis siamo sicuri allieterà i più.

Altro titolo, tra i più blasonati e longevi della storia dei videogiochi, che potrebbe essere completamente gratuito su PlayStation Plus sarà Mortal Kombat X. Il picchiaduro più amato dai patiti del genere. Una sorta di must nel mondo del gaming.

Infine, c’è n’è anche per gli amanti dello sport e soprattutto del golf. Infatti, se il leak dovesse essere corretto, tra i giochi gratuiti per il mese di ottobre su PlayStation Plus ci sarà anche PGA Tour 2k21.

Se ancora non avete riscattato i giochi gratuiti di settembre su PlayStation Plus cosa state aspettando? Meglio darsi una mossa perché ottobre è ormai alle porte.