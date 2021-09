TIM continua la sua strategia molto aggressiva nel campo delle ricaricabili per la telefonia mobile. Il gestore prevede una stagione di agguerrita concorrenza a Iliad ed alle sue tariffe low cost. Nel mese di Ottobre, i clienti interessati ad attivare una SIM con TIM potranno attivare una versione delle promozioni Wonder.

TIM, nel mese di Ottobre le due nuove promozioni per gli abbonati

Queste particolari offerte del gestore italiane sono dedicate ai cliniche effettuano la portabilità del numero da altro operatore. In base all’attuale piano commerciale del provider nazionale, le promozioni Wonder non sono disponibili per coloro che hanno già una rete operativa con TIM.

Una prima versione della promozione Wonder assicura ai clienti un pacchetto tutto incluso con chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS illimitati e 70 Giga per la navigazione internet. Il costo previsto per gli utenti che scelgono questa ricaricabile è di 9,99 euro ogni trenta giorni.

Nella sua seconda versione, invece, i clienti di TIM pagheranno 9,99 euro ogni trenta giorni. Il gestore però in questa circostanza prevede un pacchetto leggermente inferiore per i consumi con chiamate illimitate, SMS da inviare a chiunque e 50 Giga per la connessione di rete.

I clienti di TIM che decidono di attivare questa promozione avranno anche ulteriore vantaggi. Gli utenti che sottoscrivono la vantaggiosa tariffa Wonder ad esempio potranno beneficiare di costi bloccati per i primi sei mesi. Durante il primo semestre, quindi, il provider non potrà applicare sui piani tariffari aumenti di prezzo per il rinnovo mensile.