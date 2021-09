Il mercato del mobile gaming sta finalmente avendo successo. Seguendo questa tendenza, le società come REDMAGIC si sono ritagliate il proprio spazio offrendo dispositivi che fanno più di un semplice smartphone, talvolta superando persino i computer gaming. A partire da oggi, puoi acquistare un dispositivo che incarna questo concetto: REDMAGIC 6S Pro.

Specifiche del nuovo Redmagic 6S Pro che gli amanti dei computer gaming possono invidiare

Il dispositivo è alimentato da un processore Snapdragon 888+ all’avanguardia. Puoi scegliere tra 12 GB di RAM con 128 GB di spazio di archiviazione o 16 GB di RAM con 256 GB di spazio di archiviazione. Altre specifiche degne di nota includono un ampio display AMOLED da 6,8 pollici quasi edge-to-edge ottimizzato per le massime prestazioni di gioco (stiamo parlando di frequenze di aggiornamento di 165Hz). Inoltre, un’enorme batteria raffreddata ad aria da 5050 mAh con capacità di ricarica rapida fino a 66 W.

Per i meno esperti, il display presenta una frequenza di aggiornamento di 165Hz difficile da trovare altrove. Sempre parlando del display, è dotato di una frequenza di campionamento di 720Hz, che è un modo tecnico per dire che tiene traccia dei tuoi input tattili con estrema fluidità. Anche il sistema di raffreddamento multidimensionale ICE di REDMAGIC fa il suo ritorno. Nella sua settima iterazione, il 6S Pro supporta una piastra posteriore in grafene composito, una piastra di raffreddamento VC, un telaio centrale in alluminio aeronautico, un foglio di rame superconduttivo, una ventola centrifuga ad alta velocità e un condotto di raffreddamento.

Tutte le caratteristiche dello smartphone più potente mai realizzato da Redmagic

Inoltre, la ventola turbo ad alta velocità sull’edizione Ghost presenta un sistema di luci RGB a 4 colori per dargli un tocco visivo in più quando è il momento di giocare. Altri miglioramenti dell’hardware includono un paio di trigger touch a spalla integrati che campionano gli input a 450Hz (molto veloce), nonché un nuovo trigger scorrevole lungo la cover posteriore che funge da pulsante aggiuntivo mentre si gioca.

Il REDMAGIC 6S Pro è disponibile in una varietà di combinazioni. Il modello Cyborg Black è disponibile con 12 GB di RAM + 128 GB di spazio di archiviazione per $ 599 o con 16 GB di RAM + 256 GB di spazio di archiviazione per $ 699. C’è anche l’edizione Ghost con backplate trasparente – che è davvero la ciliegina sulla torta – fornita con 6 GB di RAM + 256 GB di spazio di archiviazione per $ 729.