Le relazioni di coppia, spesso e volentieri, trovano una loro forzata interruzione dopo alcuni tradimenti o atti di infedeltà da parte di uno dei due protagonisti. Negli ultimi tempi la fine delle storie d’amore coincide sempre di più a prove o testimonianze di infedeltà riscontrate attraverso le conversazioni su WhatsApp.

WhatsApp, spiare il partner grazie alla chat desktop

Non c’è quindi da stupirsi se aumentano di giorno in giorno le persone interessate a spiare le conversazioni del partner. L’atto del visualizzare le chat del proprio lui o della propria lei è volto proprio ad evitare qualsiasi rischio di tradimento.

Molte persone, per informarsi sullo stato delle cose, scelgono di affidarsi alla lettura diretta delle conversazioni. Questa tecnica, seppur in alcuni casi può essere utile, non sempre produce risultati soddisfacenti. Non è un mistero d’altronde che chi ha elementi da nascondere tende a cancellare in poco tempo i messaggi compromettenti, in modo da non lasciare tracce per il partner.

In questi ultimi giorni però sempre più persone hanno scoperto i vantaggi di un secondo metodo più efficace, grazie alle potenzialità di WhatsApp Web. Attraverso l’estensione desktop della chat, è possibile accedere alle chat segrete del compagno o della compagna.

WhatsApp Web consente di creare una sorta di backup delle chat altrui da avere sempre a disposizione su un dispositivo fisso. Per spiare le conversazioni, quindi, basta avere per pochi secondi il possesso dello smartphone del partner ed un semplice pc. Attraverso il Impostazioni del profilo WhatsApp altrui si darà vita alla sincronizzazione istantanea dei messaggi. In tal modo, inoltre, le chat saranno anche aggiornate in tempo reale.