Stiamo aspettando pazientemente che Apple sveli le versioni aggiornate del suo MacBook Pro da 14 pollici e MacBook Pro da 16 pollici, fresche per la fine del 2021, ma fino agli annunci ufficiali dovremo accontentarci di perdite, come le risoluzioni dello schermo individuate nell’ultima edizione beta di macOS Monterey.

Come riportato da MacRumors, il codice del software di anteprima si riferisce ai display ‘3456 x 2234 Retina’ e ‘3024 x 1964 Retina’, risoluzioni che non corrispondono a nessun prodotto Apple attuale o precedente. In altre parole: la trama si infittisce.

MacBook Pro: annuncio previsto per ottobre

Non devi necessariamente essere un detective di fama mondiale per capire che questi elenchi misteriosi potrebbero riferirsi ai prossimi laptop da 14 pollici e 16 pollici di Apple, che si dice contengano un nuovissimo chip M1X al loro interno. In questo momento, l’attuale MacBook Pro da 16 pollici ha una risoluzione nativa dello schermo di 3072 x 1920 pixel, mentre il più piccolo MacBook Pro da 13 pollici (che dovrebbe essere sostituito molto presto con una versione da 14 pollici) ha una risoluzione nativa di 2560 x 1600 pixel.

Se queste specifiche nascoste si rivelano accurate, entrambi i laptop otterranno una densità di pixel più elevata la prossima volta. Abbiamo sentito anche molte altre voci su questi computer, inclusi suggerimenti che la Touch Bar verrà rimossa.

Per quanto riguarda quando potremo effettivamente vedere questi nuovi laptop, non sembra che ci sarà molto da aspettare: varie fonti hanno indicato un lancio che avverrà nel periodo di ottobre. Naturalmente, un annuncio ufficiale di Apple dovrebbe arrivare prima del rilascio dei nuovi laptop.