Le risoluzioni del display dei prossimi modelli Apple MacBook Pro 2021 ‘M1X’ da 14 pollici e 16 pollici potrebbero essere state rivelate dalla settima beta di macOS Monterey che è stata rilasciata all’inizio di questa settimana.

Un paio di nuove voci in un elenco di risoluzioni del display nell’app System Information mostrano ‘3456 x 2234 Retina‘ e ‘3024 x 1964 Retina‘ e nessuna di esse corrisponde alle risoluzioni dei display su qualsiasi prodotto Apple attuale o passato. Sembra che queste risoluzioni siano effettivamente per i prossimi modelli 2021 di MacBook Pro da 14 pollici e 16 pollici, in base alle risoluzioni stesse e alle loro relazioni reciproche.

MacBook Pro 2021 includerà il chip M1X

Se si crede alle voci, confermano un aumento della densità di pixel da circa 226 PPI sui modelli MacBook Pro dell’anno scorso a 250 PPI. Le attuali risoluzioni native del MacBook Pro da 16 pollici e 13 pollici sono rispettivamente di 3072 x 1920 e 2560 x 1600. Ciò dovrebbe consentire la retina 2x nativa come impostazione predefinita per queste nuove macchine per l’immagine più nitida possibile, secondo MacRumors.

Sebbene gli utenti abbiano diverse opzioni di risoluzione del display tra cui scegliere, gli attuali modelli di MacBook Pro presentano risoluzioni predefinite ridimensionate che rientrano tra la risoluzione del display nativa e un display Retina 2x. Ad esempio, una risoluzione nativa di 3072 x 1920 sull’attuale MacBook Pro da 16 pollici corrisponderebbe a un vero display Retina 2x di 1536 x 960.

Con la densità di pixel migliorata su entrambi i futuri modelli MacBook Pro, una vera opzione Retina 2x sarebbe l’ideale per la maggior parte degli utenti, con il modello da 16 pollici che produce una risoluzione di 1728 x 1117. Per quanto riguarda la variante da 14 pollici, potrebbe avere una risoluzione apparente di 1512 x 982.

I nuovi modelli di MacBook Pro 2021 dovrebbero essere annunciati prima della fine dell’anno, probabilmente a ottobre o novembre attraverso un altro evento.