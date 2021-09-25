L’uscita della versione completa di Fifa 22 è ormai alle porte. Per il momento però possiamo ingannare il tempo sfruttando le 10 ore di prova, disponibili per gli abbonati ad Ea Play, o usando la Web App, per iniziare a guadagnare dei crediti.
Fifa 22 avrà la più grande raccolta di colonne sonore di sempre
Fifa 22 avrà la più grande raccolta di colonne sonore che il titolo abbia mai avuto. EA ha di fatto annunciato che avrà ben 120 canzoni diverse. 56 sono dedicate alle classiche modalità, mentre le restanti sono dedicate alla modalità Volta. Ecco l’elenco:
- AREA21 FOLLOWERS;
- ARRDEE OLIVER TWIST;
- BABY QUEEN YOU SHAPED HOLE;
- BAKAR THE MISSION;
- BINKI LANDLINE;
- BLOODMOON DISARM;
- CAIO PRADO BAOBÁ;
- CASPER CAAN LAST CHANCE;
- CHE LINGO FT. TAMARAEBI EYES ON THE PRIZE;
- CHVRCHES GOOD GIRLS;
- EASY LIFE SKELETONS;
- ELDERBROOK & BOB MOSES INNER LIGHT;
- ENNY I WANT;
- FEIERTAG FT. MSAFIRI ZAWOSE TREPIDATION;
- GARDEN CITY MOVEMENT (WITH LOLA MARSH) SUMMER NIGHT;
- GIRL IN RED APARTMENT 402;
- GLASS ANIMALS I DON’T WANNA TALK (I JUST WANNA DANCE);
- GREENTEA PENG FT. SIMMY & KID CRUISE FREE MY PEOPLE;
- HARVEY CAUSON TENFOLD;
- HENDRIX HARRIS THE HILL;
- HOPE TALA MAD;
- INHALER TOTALLY;
- ISLAND DO YOU REMEMBER THE TIMES;
- JOY CROOKES FEET DON’T FAIL ME NOW;
- JUNGLE TALK ABOUT IT;
- KAROL CONKA & RDD SUBIDA;
- KERO KERO BONITO WELL RESTED;
- KOJEY RADICAL FT. LEX AMOR WAR OUTSIDE;
- KOKOKO! DONNE MOI, JE TE DONNE?;
- LITTLE SIMZ FEAR NO MAN;
- LOYLE CARNER YESTERDAY;
- LUKE HEMMINGS MOTION;
- MOODOÏD (WITH MELODY’S ECHO CHAMBER) ONLY ONE MAN;
- MOONCHILD SANELLY & SAD NIGHT DYNAMITE DEMON;
- MORAD SEGUIMOS;
- MUSTI & JELASSI FT. GABIFUEGO FUEGO;
- MY MORNING JACKET LOVE LOVE LOVE;
- PA SALIEU FT. SLOWTHAI GLIDIN’;
- POLO & PAN FT. CHANNEL TRES TUNNEL;
- POLYAMORY HALLELUJAH;
- PUBLIC ORDER FEELS LIKE SUMMER;
- SAM FENDER GET YOU DOWN;
- SEB SEASIDE_DEMO;
- SHANGO SK HIGH WAY;
- SIR WAS BEFORE THE MORNING COMES;
- SWEDISH HOUSE MAFIA FT. TY DOLLA $IGN & 070 SHAKE LIFETIME;
- TERRY PRESUME ACT UP;
- THE CHEMICAL BROTHERS THE DARKNESS THAT YOU FEAR;
- TSHA FT. TRIO DA KALI DEMBA;
- V.I.C A TEEN;
- WILLOW KAYNE TWO SEATER;
- YARD ACT THE OVERLOAD;
- YOUNG FRANCO FT. DENZEL CURRY & PELL FALLIN’ APART;
Fifa 22: ecco le soundtrack dedicate alla modalità Volta
- 84 CONTROLLER FT. CAITLYN SCARLETT U & ME;
- AC SLATER, DARKZY & P MONEY VIBES ON TAP;
- APOLLO BROWNAITCH FT. AVELINO PARTY ROUND MY PLACE;
- AJ TRACEY & MABEL WEST TEN;
- ALUNA BODY PUMP (SAMMY VIRJI REMIX);
- AMBER MARK MIXER (PREDITAH REMIX);
- ARES CARTER FT. CHARLOTTE HAINING OUT OF LIVES;
- ARMAND VAN HELDEN & RIVA STARR FT. SHARLENE HECTOR STEP IT UP (ZACH
- WITNESS REMIX);
- ASHNIKKO FT. KELIS DEAL WITH IT;
- BAAUER GOGO!;
- BADMÓMZJAY TU NICHT SO;
- BIG ZUU FT. D DOUBLE E VARIATION;
- BKLAVA THINKIN’ OF YOU;
- BLUEY WINE IT;
- BROCKHAMPTON FT. DANNY BROWN BUZZCUT;
- CARIBOU NEVER COME BACK;
- CHIKA HICKORY DICKORY;
- CHOOMBA FT. LP GIOBBI & BLUSH’KO SAY IT;
- COBRAH U KNOW ME;
- COLE LC FT. ADZ WESTBROOK;
- CRUSH CLUB BELIEVER;
- DAN D’LION GOOD TIMES TO COME;
- DJ SNAKE & MALAA PONDICHERRY;
- DRS & MOZEY DANCE THE NIGHT AWAY;
- EARTHGANG FT. FUTURE BILLI;
- FIREBEATZ LET’S GET DOWN;
- FLOHIO WHIPLASH;
- HEADIE ONE FT. YOUNG T & BUGSEY PRINCESS CUTS;
- HERMITUDE HYPERPARADISE (FLUME REMIX) [GANZ FLIP];
- HOLY **** DELETERS (APRE REMIX);
- HYBRID MINDS FT. GRACE GRUNDY BAD TO ME;
- JAE5 FT. SKEPTA & REMA DIMENSION;
- JAY PRINCE IN THE MORNING;
- JIMOTHY LACOSTE DESCRIBE A VIBE;
- JOHN NEWMAN LOVE ME AGAIN (VICE REMIX);
- KAH-LO COMMANDMENTS;
- KENT JONES FT. RICK ROSS BOUT THAT;
- KEYS N KRATES BRAZILIAN LOVE SONG;
- KREAM TAKE CONTROL;
- LICE (AESOP ROCK & HOMEBOY SANDMAN) ASK ANYONE;
- LORDE FT. RUN THE JEWELS SUPERCUT (EL-P REMIX);
- LOVELEO FT. RICO NASTY TUNG TIED;
- MACHINEDRUM FT. DAWN RICHARD DO IT 4 U;
- MAJOR LAZER FT. SIA & LABRINTH TITANS (VIP REMIX);
- MANGA SAINT HILARE & LEWI B DON’T JUST SIT THERE. DO SOMETHING.;
- MK XYZ GEAUX;
- MR JUKES & BARNEY ARTIST FT. KOFI STONE CHECK THE PULSE;
- NEON NIGHTS FT. OUTLAW THE ARTIST SHINING;
- NOISY 24/7;
- NUTTY P & PAV4N MOVES;
- NVDES OUT WITH A BANG;
- ODEAL MORE LIFE;
- ORANG UTAN WHO’S YOUR LOVE?;
- P MONEY & SILENCER DOING WELL;
- PAV4N & KROMESTAR STASIS;
- RÊVE CTRL+ALT+DELETE;
- RL GRIME & ISOXO STINGER;
- SAINT BODHI BLESSED;
- SEEYOUSOON BEN AFFLECK;
- SHAY D TALK OF THE TOWN;
- SHYGIRL SIREN;
- STATIK SELEKTAH FT. JOEY BAD4$$ WATCH ME;
- STYLOLIVE & LOS RAKAS & HAPPY COLORS UNO 2 TRES;
- TERRELL HINES OTHERSIDE;
- THE CHEMICAL BROTHERS THE DARKNESS THAT YOU FEAR;
- THE DIRTY 33 & BOBBIE JOHNSON GLOWED UP;
- VERB T & ILLINFORMED LOW NOTES;
- WACOTRON TOOTHPASTE;
- XVOTO BRAINFREEZE;
- YEBOYAH JUST SE;