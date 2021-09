Gli utenti che hanno acquistato una PS4, Xbox One, o PS5/Series X potranno presto scaricare la versione di prova di FIFA 22 avendo un accesso limitato ristretto a 10 ore di gioco totali.

Nonostante ci siano comunque funzionalità esclusive in attesa di essere svelate, ci sono anche molti miglioramenti che riguardano i proprietari di console next gen. Inoltre, in questa versione i portieri dovrebbero essere più difficili da battere, e a detta degli sviluppatori ci sarà una “vera fisica della palla“.

Su PS4 e PS5 per abbonarti a EA Play bisogna pagare 3,99 euro al mese per usufruire dei giochi del publisher, ma attualmente e’ in promozione a 0,99 euro al mese. Questo ti farà guadagnare automaticamente un abbonamento EA Access insieme ad altri privelegi di cui parleremo dopo.

Una volta che hai un abbonamento, tutto ciò che gli utenti dovranno fare sara’ cercare FIFA 22 nel negozio PSN il 22 settembre. Una volta lanciato, troverai l’opzione della lista dei desideri su PS5 sostituita da “scarica la versione di prova con accesso anticipato“.

Diversa la storia per XBOX

Per quanto riguarda Xbox, potra’ essere scaricato dall’app Game Pass o semplicemente cercando il nome del gioco. Se hai già preordinato l’edizione Standard o Ultimate, puoi effettivamente scaricare l’intero gioco in questo momento sulla console di Microsoft.

PlayStation Game Size riporta che il download di FIFA 22 e la dimensione del file per PS5 sono 51,909 GB.

Dovrebbe essere più o meno lo stesso su Series X, nel frattempo potrebbe differire su PS4, Xbox One e PC a causa di elementi visivi inferiori e mancanza di gameplay con hypermotion.

Se non sei interessato alla prova di EA Play, potrai precaricare il gioco completo il 25 settembre per PlayStation.

Per quanto riguarda Xbox, puoi scaricare qualsiasi edizione che hai prenotato in questo momento. Tieni presente che non è disponibile alcun aggiornamento gratuito se acquisti una copia di ultima generazione e poi metti le mani su una PS5 o Series X.