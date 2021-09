Xiaomi ha presentato il nuovissimo device Mi 11 Lite NE 5G. Lo smartphone si configura come una nuova versione del Mi 11 Lite 5G ed è stato annunciato insieme alla famiglia Mi 11T la scorsa settimana. Inoltre, si tratta del primo device a poter vantare il nuovo logo del produttore dopo il recente rinnovo dell’immagine aziendale

A pochi giorni di distanza dopo lancio ufficiale, ecco arrivare ulteriori dettagli sul device che faranno contenti i potenziali acquirenti. Secondo il leaker Yogesh Brar, Xiaomi sembra intenzionata a supportare a lungo il dispositivo.

Infatti, come si legge nel Tweet del leaker, il produttore garantirà agli utenti tre major update di Android e fino a quattro anni di aggiornamenti di sicurezza. Questo significa che il device è stato lanciato con Android 11 e riceverà aggiornamenti di sistema fino ad Android 13.

Xiaomi 11 Lite NE 5G potrà contare sul supporto continuo del produttore cinese

Dopo l’ultimo grande aggiornamento del sistema operativo, ci sarà ancora un anno di supporto software esclusivamente per quanto riguarda le patch di sicurezza rilasciate da Google. Si tratta di una scelta molto importante da parte di Xiaomi che va quindi a migliorare la vita utile dei propri device.

Ricordiamo che Xiaomi 11 Lite NE 5G porta con se tante novità assenti sulla versione precedente. Prima di tutto il device può contare sul supporto alle reti 5G, un vantaggio non indifferente guardando allo sviluppo futuro della rete.

Inoltre, il produttore ha scelto di equipaggiare anche la tecnologia NFC per i pagamenti contactless attraverso Google Pay. I servizi dell’azienda di Mountain View sono integrati anche nel software del device in quanto vengono utilizzate le app di BigG per il Telefono, i Messaggi e le videochiamate attraverso Duo