Razer, l’azienda nota per la produzione di periferiche di gioco, ha ora lanciato le sue ultime cuffie da gioco economiche: Razer Kaira X per giocatori PlayStation e Xbox. Insieme a questo, la società ha anche lanciato supporti di ricarica per controller Xbox, cuffie Kaira Pro e controller Wolverine V2.

Questa nuova cuffia da gioco economica di Razer utilizza i driver Triforce da 50 mm dell’azienda e viene fornita con un microfono cardioide Razer HyperClear flessibile e montato su braccio. Ci sono anche controlli sulla cuffia, un archetto imbottito e cuscinetti auricolari Flowknit Memory Foam per un maggiore comfort.

Razer Kaira X è già disponibile per l’acquisto

Inoltre, è dotato anche di un jack audio da 3,5 mm, che consente la compatibilità multipiattaforma. La Kaira X per PlayStation è disponibile solo in un design in bianco e nero, mentre la variante Xbox è disponibile in cinque colori che includono nero, bianco e tre colori accattivanti (blu, rosso e verde ‘volt’), corrispondenti ai controller wireless Xbox ufficiali.

Alvin Cheung, Senior Vice President della business unit periferiche di Razer, ha dichiarato: ‘Con la nuova Kaira X, i giocatori ora hanno ancora più scelta quando si tratta di scegliere le cuffie Razer perfette per Xbox, PlayStation o PC. E con la nuova vibrante gamma di colori su Kaira X e supporti di ricarica, e gli eleganti colori bianchi su Kaira, Kaira Pro e Wolverine V2, i giocatori possono essere audaci e brillanti come il loro hardware’.

Il Razer Kaira X è ora disponibile per l’acquisto tramite il sito Web ufficiale di Razer e i rivenditori autorizzati, al prezzo di 69,99 EUR. Colori aggiuntivi per il controller compatibile con Xbox possono essere preordinati il ​​14 ottobre.