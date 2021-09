OpenSignal è la nota azienda che si occupa del monitoraggio della qualità delle reti mobili intorno al mondo e ha appena presentato i suoi 5G Mobile Awards.

Si tratta di riconoscimenti conferiti agli operatori mobili che meglio hanno fatto in termini di 5G. Sono stati analizzati tantissimi operatori a livello globale, tra i quali figurano TIM, Vodafone, Iliad e WindTre, con un periodo di riferimento che va dal 1 gennaio al 29 giugno 2021. Scopriamo insieme i dettagli.

OpenSingnal: Tim è l’operatore più vicino al 5G

Come di consueto OpenSignal ha analizzato moltissimi aspetti della qualità delle reti mobili 5G, suddividendo i riconoscimenti in diverse categorie. Tra i premi conferiti troviamo anche un po’ di Italia, grazie esclusivamente a TIM che esce sicuramente come uno degli operatori vincitori almeno nel contesto europeo. TIM ha infatti ricevuto il premio per la velocità di download (296,6 Mbps) e quello per la velocità in upload (24,5 Mbps), risultando come l’operatore che offre la rete 5G più veloce a livello europeo.

TIM ha ricevuto ulteriori premi anche nell’ambito del 5G Global Impact, nelle categorie per la miglior velocità di download, miglior velocità di upload, miglior esperienza gaming e miglior esperienza video. Questo riconoscimento è stato destinato agli operatori che maggiormente hanno migliorato la propria rete 5G rispetto alla rete LTE. Nel caso della velocità di download per TIM è stato registrato un miglioramento di 10 volte (1.027%), mentre per quella in upload è stato registrato più di un raddoppio (157% contro il 116% di media globale).

Andando poi a concentrarsi sul resto del mondo, vediamo come il 5G stia prendendo piede nei paesi asiatici, come Kuwait e Hong Kong e in quelli arabi. In Europa, a parte l’Italia che probabilmente ne esce meglio, vediamo come Vodafone abbia sviluppato ulteriormente il suo 5G in Spagna mentre sono stati premiati gli operatori attivi soprattuto nel Nord Europa, come quelli finlandesi e norvegesi. Per maggiori dettagli sul report realizzato da OpenSignal vi suggeriamo di far riferimento al documento completo che potrete scaricare a questo indirizzo. Qui sotto trovate invece le grafiche con tutti i 5G Mobile Awards assegnati.