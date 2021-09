Telegram ha ricevuto oggi un aggiornamento alla v8.0.1 e la nuova build ha portato con sé almeno quattro nuove funzionalità. La piattaforma si sta facendo strada tra le app di messaggistica rilasciando aggiornamenti regolari che migliorano sempre l’esperienza utente.

In questo nuovo aggiornamento, che dovresti aver già ricevuto, Telegram riceve temi di chat individuali, emoji interattive, conferme di lettura per le chat di gruppo e un’opzione per registrare live streaming e chat video.

Telegram: l’update è ora disponibile

Una volta che hai l’aggiornamento, sarai in grado di cambiare i temi per conversazione toccando il menu a 3 punti, quindi ‘Cambia colori’. Dovresti trovare 8 nuovi temi con sfumature colorate, nonché modalità scure e chiare. Telegram dice di avere in serbo molto di più per questi singoli temi in futuro.

Per le emoji interattive, troverai una manciata di emoji che si animano se le tocchi. Attualmente, l’utilizzo di alcune emoji generano animazioni e le persone nelle tue conversazioni le vedranno animare mentre le tocchi, supponendo che utilizzino l’ultima versione di Telegram. Come per i singoli temi, a breve verranno aggiunte altre emoji.

Per le conferme di lettura, Telegram ora ti mostrerà in modo specifico quali membri di una chat di gruppo hanno letto i tuoi messaggi. Una volta inviato un messaggio, quando viene visualizzato è possibile toccare quel messaggio e quindi una finestra di dialogo ‘Visto’ in cui è elencata ogni persona che lo ha letto.

Infine, per chi è interessato a live streaming e chat, gli amministratori potranno registrare video e pubblicarli. Per registrare, tocca il menu a 3 punti nello stream o nella chat, quindi ‘Avvia registrazione.