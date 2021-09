L’ultima stagione di Lucifer è andata in onda questo mese di Settembre e ha messo la parola fine alla tanto amata serie TV dedicata a Tom Ellis nei panni del diavolo in vacanza, i fan sono rimasti molto entusiasti di come si è conclusa la serie, la quale ha visto il trionfo del binomio improbabile detective e diavolo arrivare all’apice con un po’ di ritardo, ovvero al passaggio nel mondo delle anime di Chloe, la quale si ritrova nuovamente con Lucifer a fare da consulente alle anime dannate, ricalcando l’attività della psicologa Linda sulla Terra.

Un finale soddisfacente non c’è che dire, ma a quanto apre diverso da come era stato pensato e progettato originariamente, la showrunner della serie Ildy Modrovich infatti, ha pubblicato il video di un finale diverso da quello che abbiamo visto su Netflix, vediamo insieme cosa mostra.

Un finale diverso ma comunque lieto

https://www.instagram.com/p/CT2gK4pjJaJ/

Nel video presente sul profilo ufficiale Instagram della co-produttrice della serie (Link in alto), possiamo vedere Tom Ellis e Lauren German approcciarsi a inscenare un finale leggermente diverso da quello che abbiamo visto, i due infatti come possiamo vedere, secondo questa scena, si sarebbero dovuti trovare entrambi davanti le anime dannate nello studio in stile Linda Martin, a fare dunque da consulenti e curatori per le anime in pena.

Si tratta dunque di un finale leggermente diverso da quello che Netflix ha mandato in onda ma sostanzialmente sullo stesso fil conduttore, dal momento che anche in quello che abbiamo guardato i due si ritrovano a fare nuovamente i partners seppur non come poliziotti.