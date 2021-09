Cellularline Lotus è un caricatore wireless dal desing unico e di pregio, firmato dal noto designer Matteo Ragni. Un prodotto tech, ma al tempo stesso un eccellente arredo per la nostra casa. Scopriamolo insieme nella nostra recensione completa.

Cellularline Lotus: design

L’arogomento che più di tutti passa in secondo piano solitamente nelle nostre recensioni, questa volta si rende il vero protagonista. Questo perché, nonostante di solito l’estetica rappresenti sensazioni molto soggettive, questa volta è oggettivamente innegabile di trovarci di fronte ad un prodotto di classe e design. Un complemento d’arredo d’eccezione, la cui firma riporta il nome di Matteo Ragni, celebre designer italiano classe 1972.

Il dottor Ragni è laureato in “Architettura” al Politecnico di Milano e dal 1994 applica il meglio dello sviluppo in campo di desgin all’industria ed all’artigianato. Ha vinto per ben due volte il compasso d’oro (il più importante riconoscimento italiano in termini di design) ed ha ricevuto numerosi altri riconoscimenti e premi per la sua innovazione nel settore.

Ma a cosa è ispirata l’estetica di Cellularline Lotus? Il prodotto ricorda le ninfee, che leggiadre posano sull’acqua di un tranquillo laghetto, immerse in un ambiente sano e rassicurante. Una ninfea su cui poggiare il proprio smartphone e “ridargli vita” grazie al processo di ricarica wireless.

Funzionalità di ricarica

Veniamo, tuttavia, al dunque. Cellularline Lotus è un dispositivo tecnologico non solo dedito all’estetica, ma anche alla praticità. In particolare, grazie alla tecnologia di ricarica Wireless Qi garantisce una ricarica veloce a 7.5W per iPhone e a 10W per dispositivi Android, come ad esempio Samsung. Se il vostro dispositivo supporta la ricarica wireless rapida, dunque, sarà possibile ricaricarlo in circa 1 ora da 0 a 100%.

Conclusioni

Cellularline Lotus arriva sul mercato ad un prezzo di 59,95 euro, acquistabile dal sito internet ufficiale del brand italiano. Due le colorazioni disponibili: bianco e verde. Un prodotto assolutamente consigliato per regali importanti o per decorare, ma al tempo stesso rendere utile, il proprio ingresso di casa.