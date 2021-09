Samsung si è sempre dimostrata molto attiva nel mercato dei dispositivi mobili, senza mai trascurare il mercato tablet, nemmeno negli ultimi anni quando gli altri produttori eccetto Apple avevano mollato un po’ la presa.

Ora andiamo a vedere le novità emerse sul prossimo tablet medio gamma di Samsung. Si chiamerà Galaxy Tab A8 2021 il nuovo tablet di casa Samsung, e potete vedere il suo design osservando le immagini che trovate nella galleria in basso, condivise dall’affidabile Steve H. Scopriamo insieme tutte le indiscrezioni.

Samsung Galaxy Tab A8: trapelate le specifiche

Il tablet presenta un design abbastanza classico, con una singola fotocamera sul retro, il sensore d’impronte laterale e la porta USB Type-C con jack per le cuffie nel profilo inferiore. Oltre alle immagini del dispositivo abbiamo modo di avere un ricco antipasto anche delle presunte specifiche tecniche che proporrà Galaxy Tab A8 2021. Monterà uno schermo Full HD+ da 10.4 pollici, una fotocamera posteriore da 8 megapixel, il comparto audio sarà quad-speaker Dolby Atmos ed infine supporterà il modello LTE e solo Wi-Fi.

Il Galaxy Tab A8 2021 sarà dotato di quattro altoparlanti con due griglie per altoparlanti situate nella parte inferiore e le altre due nella parte superiore. Tra le griglie degli altoparlanti, c’è anche una porta USB-C nella parte inferiore e un jack da 3,5 mm nella parte superiore.

Il Samsung Galaxy Tab A8 2021 arriverà come successore del Galaxy Tab A8 lanciato nel lontano 2019. Vale la pena notare che il marchio sudcoreano deve ancora confermare ufficialmente il Galaxy Tab A8 2021. Non ci resta che attendere ancora un po’ di tempo per scoprire maggiori dettagli.