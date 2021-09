Android: 12 app a pagamento adesso sono gratis, Play Store impazzito

Con un sistema operativo come Android, l’utente medio può ritenersi soddisfatto sotto tutti i punti di vista. Sia per quanto riguarda la grande offerta di smartphone presente sul mercato, sia per quanto riguarda tutti gli altri aspetti. Parliamo infatti di un sistema operativo che riesce ad abbracciare più aziende produttrici che ogni anno lanciano nuovi smartphone pronti ad essere commercializzati alla grande.

Per quanto concerne poi le prestazioni, si tratta di una piattaforma estremamente leggera che al suo interno però include veramente tutto. Non ci sono infatti limiti per Android, che diventa ufficialmente il sistema operativo da battere. Ricordiamo che ci sono tantissimi aspetti che fanno del robottino verde il migliore in assoluto, come ad esempio la grande versatilità. Un riscontro di quest’ultima si può avere all’interno del Play Store, spazio dedicato al download dei contenuti dove tutti gli utenti possono beneficiare di giochi e applicazioni. Oggi ce ne sono alcuni che diventano ufficialmente gratis.

Android: i titoli a pagamento diventano gratis, ecco la lista