Android: 14 app e giochi a pagamento ora gratis, il Play Store impazzisce

Se si desidera avere determinate caratteristiche sul proprio smartphone senza dover spendere in alcuni casi neanche troppo, c’è solo una soluzione. Ovviamente Android può accondiscendere alle vostre pretese, offrendo il meglio per pochi euro se cercate uno smartphone che faccia bene il suo lavoro.

Allo stesso tempo il robottino verde risulta leader anche per quanto riguarda i top di gamma, quelli che costano di più e che contestualmente permettono anche di avere prestazioni stratosferiche. In poche parole Android è diventato il sistema operativo che tutti almeno una volta nella vita si sono ritrovati ad utilizzare, soprattutto per via della grande diffusione. Nel mondo ci sono 2 miliardi di utenti che si servono del sistema operativo di Google e quindi anche dei suoi servizi. Tra questi ricordiamo il Play Store, market dove è possibile scaricare qualsiasi tipo di applicazione o gioco. Oggi ce ne sono alcune a pagamento che diventano ufficialmente gratis.

Android: tutti questi titoli a pagamento saranno gratis ma solo per qualche giorno