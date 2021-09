Il volantino Trony migliore dell’anno è stato attivato in questo periodo, al suo interno si possono scovare buonissime occasioni per riuscire a risparmiare su ogni acquisto, avendo inoltre la possibilità di fruirne in maniera universale in ogni singolo punto vendita.

Avete capito bene, in netto contrasto con quanto siamo abituati a vedere da Trony, in questo caso gli acquisti possono essere completati praticamente ovunque in Italia, senza vincoli territoriali o regionali. L’accesso è garantito ad ogni cliente, i prezzi sono bassi ed assolutamente convenienti, con possibilità di risparmiare anche con il pagamento tramite Tasso Zero, ovvero rateizzazione senza interessi.

Trony: questo volantino è da non perdere

Il volantino trony non finisce mai di stupire, per l’occasione l’azienda ha deciso di proporre l’amatissimo Sconto IVA, ovvero una campagna promozionale che promette all’utente la possibilità di godere di una riduzione del 18,03%, su ogni singolo acquisto effettuato.

Per fruirne non è necessario sottostare ad alcun tipo di limitazioni o vincoli, basterà infatti recarsi personalmente in un negozio, ed aggiungere al carrello tutti i prodotti maggiormente desiderati. Fatto questo, nel momento in cui si giungerà in cassa, sarà possibile godere di uno sconto effettivo pari ai punti percentuali indicati superiormente, con applicazione nell’immediato, ovvero la fruizione sarà diretta sullo scontrino stesso, non verranno emessi buoni sconto da utilizzare in un secondo momento o similari.

Maggiori informazioni in merito alla campagna promozionale lanciata da Trony sono disponibili direttamente nelle pagine che sono disponibili sul sito.