La maggior parte delle app di messaggistica permette agli utenti di vedere costantemente l’ultimo accesso dei propri contatti. È utile se hai bisogno di una risposta rapida. Tuttavia, non tutti dovrebbero sentirsi autorizzati a sapere se sei stato sveglio fino alle 4 del mattino. WhatsApp sta per rendere molto più semplice la gestione di chi può e non può vedere le informazioni del tuo profilo, inclusa l’ultima volta che hai effettuato l’accesso.

Come notato da WABetaInfo, sono in fase di sviluppo nuovi strumenti per la privacy per consentire il controllo su chi può vedere esattamente determinate parti del tuo profilo. Attualmente, “Ultimo accesso”, “Immagine del profilo” e “Informazioni” possono essere visualizzati da tutti, dai tuoi contatti o da nessuno. Non ci sono opzioni personalizzabili. Questo rende l’utilizzo dell’app piuttosto rigido rispetto ad altre app di messaggistica decisamente più intuitive e fluide. Le limitazioni verranno presto revocate. WhatsApp sta attualmente testando la possibilità di escludere contatti specifici dalla visualizzazione del tuo ultimo accesso, non solo dello stato.

WhatsApp: novità in arrivo per l’ultimo accesso, funzioni personalizzabili

Con la nuova opzione in arrivo sarai in grado di nascondere l’ultimo accesso ad una manciata di persone senza disabilitarlo del tutto. Questa opzione supporterà anche le foto del profilo e la biografia, fornendo molto più controllo sulla privacy rispetto a quanto fatto in precedenza. La disattivazione dell’ultimo accesso rimarrà una strada a doppio senso. Se nascondi l’accesso ad un gruppo di persone nell’elenco dei contatti, WhatsApp nasconderà anche il loro ultimo accesso.

Sebbene sia stata individuata per la prima volta su iOS, è prevista l’uscita della nuova opzione su tutti i dispositivi, non solo quelli Apple. Per quanto utile possa essere l’ultimo accesso, al contempo può innescare ad esempio degli abusi della funzionalità. Quindi è rassicurante che WhatsApp stia cercando di rendere tutte le opzioni sulla privacy sempre più flessibili.