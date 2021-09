Secondo un recente rapporto, Apple ha aggiunto un promemoria per chiedere agli utenti di iOS 15 se desiderano abilitare annunci personalizzati nell’app proprietaria. La ‘pubblicità personalizzata’ di Apple utilizza la cronologia degli acquisti dell’App Store dell’utente e altri dati statistici per inviare le notizie da visualizzare nell’app.

Prima di iOS 15, le opzioni pubblicitarie personalizzate non venivano mostrate direttamente agli utenti. Tuttavia, questa opzione è sempre stata presente. Di solito è nascosto in Impostazioni > Privacy > Annunci Apple. Sfortunatamente per molti utenti, questa opzione è attiva per impostazione predefinita.

iOS 15 è al momento in fase di beta test

Tuttavia, in iOS 15, Apple aprirà per la prima volta l’App ufficiale. Con questa opzione, agli utenti verrà chiesto se consentire l’attivazione degli annunci personalizzati. Pertanto, non è necessario navigare nel dispositivo per disattivare questa funzione.

Se disattivi gli annunci personalizzati, gli annunci che riceverai non diminuiranno. Tuttavia, la rilevanza di questi annunci per te diminuirà. Questo perché Apple non saprà dove sei stato negli ultimi tempi. Pertanto, invierà solo annunci casuali sul tuo dispositivo. Naturalmente, questo sarà fastidioso per molti utenti.

Apple ha in programma di includere un nuovo sistema sui suoi iPhone. Questo sistema cerca di prendere di mira i pedofili. Tuttavia, questo significa anche molti problemi di privacy. La società ha detto detto di recente che ha deciso di dedicare più tempo per apportare miglioramenti a questa nuova funzionalità prima di rilasciarla per la sicurezza dei bambini.

‘Introdurre queste caratteristiche ha portato ad un pò di confusione; non stiamo scansionando il tuo device alla ricerca di immagini’, ha riferito Apple.