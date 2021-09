Da alcuni giorni, in alcune zone d’Italia, è attivabile l’offerta operator attack Vodafone Special Minuti 50 GB a 8,99 euro al mese, dedicata prevalentemente ai clienti provenienti da WindTre.

L’offerta locale in questione non è dunque disponibile in tutti i negozi Vodafone, ma la sua disponibilità è limitata geograficamente solo ad alcune aree del Paese. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Vodafone Special Minuti 50 GB contro WindTre

L’offerta Vodafone Special Minuti 50GB prevede ogni mese un bundle con minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e 50 Giga di traffico dati al prezzo di 8,99 euro al mese. In alcuni casi, il cliente potrebbe dover pagare il costo della SIM ricaricabile, pari a 10 euro, salvo eventuali promozioni locali. Inoltre, dovrebbe essere prevista una ricarica, a discrezione del rivenditore. Alcuni negozianti potrebbero richiedere solo il costo della ricarica iniziale che copre anche il primo mese dell’offerta.

Infine, alcuni rivenditori richiedono l’addebito Smart Pay per l’attivazione dell’offerta, che prevede il rinnovo su metodo di pagamento automatico, ovvero carta di credito, conto corrente e carte conto prepagate. L’offerta in questione al prezzo di 8,99 euro al mese è dedicata prevalentemente ai clienti provenienti da WindTre, che potranno attivarla nei rivenditori aderenti e salvo esaurimento dei gettoni interni.

Per gli altri clienti che non dovessero risultare in target, è comunque possibile attivare le altre offerte operator attack nei negozi di Vodafone. In caso di superamento dei Giga disponibili con l’offerta, la navigazione viene bloccata.