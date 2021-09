Huawei rivolge il suo sguardo verso l’Europa rivelando a sorpresa un evento di presentazione che si terrà il prossimo 21 ottobre a Vienna, la capitale della vicina Austria, e probabilmente lancerà nel mercato mondiale la nuova serie P50.

La locandina diffusa non rivela moltissime informazioni in merito, dal momento che si limita a comunicare la data sopra citata, a riportare il profilo di uno smartphone e a dichiarare che saranno presentati uno o più dispositivi appartenenti a questa categoria. Scopriamo maggiori dettagli.

Huawei terrà un nuovo evento ad ottobre 2021

I più accreditati sono i Huawei P50 e P50 Pro arrivati nel mercato cinese lo scorso luglio, tempo in cui l’azienda non si espose circa il loro arrivo nei restanti mercati globali. Pesanti dubbi invece ruotano intorno alla possibile presenza dei Huawei Mate 50, i quali secondo un recente leaker cinese sarebbero attesi per il 2022, periodo che dovrebbe valere inoltre per la sola Cina.

Tuttavia, è anche plausibile che assisteremo al debutto internazionale di un nuovo Huawei Nova, che dovrebbe poi essere svelato il 23 settembre in Cina. Per mettere pace alla nostra curiosità dovremo quindi attendere il prossimo mese. Rimanete aggiornati per conoscere ulteriori informazioni. Qualcuno ha pure messo in dubbio che i Mate 50 possano mai guadagnare il mercato, alla luce delle difficoltà dell’intero settore smartphone causate dalla crisi globale dei chip che hanno già causato dei grossi problemi alla linea Huawei P50, venuta alla luce solamente a fine luglio.

Più probabile che i protagonisti dell’evento austriaco possano essere proprio Huawei P50 e P50 Pro, sulla cui commercializzazione in Europa Huawei non si è mai espressa. Comunque ci tocca attendere ancora un po’ per scoprire maggiori dettagli.