Il nuovo anno è caratterizzato da una serie di importanti novità per tutti i clienti di Sky. La tv satellitare per la prima volta nella sua più che decennale storia in Italia proprio a partire da questa stagione dovrà dire addio all’esclusiva per la Serie A. Tutte le partite del massimo campionato saranno infatti trasmesse solo su DAZN.

Sky, il Calcio è gratis e ci sono novità per l’intrattenimento

Ancora oggi i clienti di Sky temono una fuga di clienti e propongono una serie di vantaggiose offerte, con i costi più bassi degli ultimi anni. Ad esempio, una novità rilevante è quella del pacchetto Calcio. Gli abbonati che scelgono questo ticket avranno tutti gli eventi completamente a costo zero sino alla fine di Settembre. Solo a partire da Ottobre il costo salirà a 5 euro al mese.

La seconda grande novità di Sky è l’investimento sui contenuti di intrattenimento. Sky ha da qualche mese lanciato nuovi canali, che saranno inclusi sempre a costo zero negli abbonamenti di tutti i clienti. Questi canali sono: Sky Serie, Documentari, Nature e Investigation. Altra sorpresa è poi l’arrivo della piattaforma streaming Peacock in Italia. Il servizio che in America è offerto da NBC sarà gratuito per tutti i clienti della pay tv.

Per quanto concerne i diritti tv in campo calcistico e sportivo, da qui ai mesi a venire Sky cercherà di difendersi con l’esclusiva delle prossime edizioni della Champions League. La tv satellitare trasmetterà le partite della principale competizione continentale nel prossimo triennio, dal settembre 2021 sino alla primavera 2024.