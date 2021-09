Lo Sconto IVA è tornato a fare capolino nel mondo di Trony, proponendosi come più valida alternativa per gli utenti che vogliono scontare gli acquisti, senza limitazioni in termini di modelli.

L’accessibilità alla corrente campagna promozionale è garantita in ogni singolo negozio sparso sul territorio nazionale, senza differenze o limitazioni particolari; l’unica cosa da sapere riguarda l’impossibilità di effettuare l’ordine tramite il sito ufficiale, con ricezione della merce a domicilio.

Trony: quante occasioni nell’ultimo volantino

Il fulcro centrale dell’intera campagna promozionale di Trony è rappresentato dal cosiddetto Sconto IVA, ovvero dalla possibilità di godere di una riduzione fissa su ogni singolo acquisto effettuato, indipendentemente dalla merce scelta.

L’utente non deve compiere operazioni particolari, deve solamente recarsi in negozio ed aggiungere al carrello tutto ciò che desidera. Quando sarà giunto in cassa, gli addetti provvederanno ad applicare uno sconto del 18,03% sul totale della spesa, con riduzione immediata sullo scontrino.

Prestate attenzione, lo sconto non corrisponde al 22% per un motivo ben specifico, ovvero l’IVA ha una incidenza in percentuale inferiore sul prezzo finale di vendita. Il suo calcolo avviene su un listino più basso, data la composizione della cifra finale di listino + IVA, per cui quando viene scorporata dal prezzo corrisponderà appunto al 18,03% del valore finale, e non al 18,03%.

I dettagli dell’intero volantino Trony sono raccolti direttamente per voi nel nostro articolo, li potete scoprire aprendo le immagini che trovate qui sotto (sono inserite come galleria fotografica).