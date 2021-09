Passa a WindTre da uno dei gestori indicati per procedere con l’attivazione delle straordinaria offerte operator attack proposte dal pacchetto WindTre GO. A meno di 10,00 euro al mese ricevi fino a 101 GB di traffico dati per la navigazione e ottieni tantissimi servizi extra da utilizzare in qualsiasi momento e gratuitamente.

WindTre GO: le offerte operator attack per i clienti Iliad e MVNO!

Le offerte operator attack del gestore WindTre che permettono di ricevere fino a 101 GB di traffico dati sono rivolte a tutti i nuovi clienti provenienti da uno dei seguenti operatori:

Iliad, Fastweb, Poste Mobile, BT Enia, BT Italia, DailyTelecom, CoopVoce, DIGI Mobil, DIGITEL, Enegan, ERG Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Mundio, Nextus, Noitel, NTmobile, NV Mobile, Optima, Plintron, Rabona Mobile, Ringo, 1Mobile, Rabona New, Spusu, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU.

Le tariffe disponibili sono la WindTre GO 50 Star + Digital Limited Edition, la GO 101 Star + Easy Pay Digital e la GO 100 Special + Digital Limited Edition.

La prima offerta citata è disponibile a soli 7,99 euro al mese e propone: minuti illimitati verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 50 GB di traffico dati. La WindTre GO 101, invece, è disponibile a un costo di soli 7,99 euro al mese e permette di ricevere: minuti illimitati verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 101 GB di traffico dati. La WindTre GO 100 Special, infine, è online a soli 9,99 euro al mese e prevede: minuti illimitati verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 100 GB di traffico dati.

A rendere differenti la WindTre GO 101 e la WindTre GO 100 è esclusivamente la modalità di pagamento. La versione con 101 GB richiede infatti il pagamento tramite carta di credito, conto corrente o carta conto. La tariffa con 100 GB, invece, potrà essere attivata anche andando incontro al costo di rinnovo tramite credito residuo.