Presso tutti i negozi autorizzati WindTre è possibile attivare una nuova offerta convergente. Si tratta in particolare di WindTre Special Promo comprendente l’offerta mobile GO Unlimited Fire+ che, ad un costo di 6,99 euro con Easy Pay, permette di avere ai nuovi clienti con anche un’offerta di rete fissa giga senza limiti.

WindTre lancia la nuova offerta convergente con giga illimitati a 6,99 euro con Easy Pay

Qualche settimana fa operatore telefonico arancione aveva lanciato un’offerta convergente per tutti i suoi nuovi clienti. Come già accennato, si tratta della Special Promo che comprende l’offerta mobile con Giga illimitati.

La novità riguarda però il metodo di pagamento. A partire dal mese di settembre 2021, infatti, gli utenti potranno pagare non solo tramite carta di credito, ma anche con metodo di pagamento Easy Pay. Quest’ultimo, in particolare, permette di effettuare l’addebito del costo mensile dell’offerta tramite il metodo di pagamento automatico tra carta di credito, conto corrente bancario, carte Conto abilitate come Postepay Evolution, Superflash di Banca Intesa San Paolo, Genius Card di Unicredit, DbContocarta di Deutsche Bank.

Per attivare l’offerta mobile in questione gli utenti dovranno necessariamente attivare anche l’offerta di rete fissa WindTre Super Fibra. Quest’ultima ha un costo di 22,99 euro e, assieme ai 6,99 euro dell’offerta mobile, gli utenti pagheranno complessivamente al mese 29,98 euro. Vi ricordiamo infine che possono usufruire dell’offerta convergente Super Promo tutti gli utenti che richiederanno la portabilità del proprio numero da alcuni operatori telefonici e virtuali. Tra questi, sono inclusi Fastweb, Iliad, Spusu, PosteMobile, Lycamobile, CoopVoce, Tiscali, 1Mobile e Feder Mobile.