Esselunga cerca di assecondare il più possibile le richieste dei tantissimi utenti che al giorno d’oggi vorrebbero poter acquistare nuovi prodotti di tecnologia, riducendo di moltissimo i prezzi di vendita.

La campagna promozionale descritta nell’articolo, segue esattamente quanto visto in precedenza, di conseguenza parliamo di una soluzione disponibile solo ed esclusivamente in negozio, con possibilità di acquisto per tutti gli utenti, senza limitazioni in termini di scorte disponibili.

Esselunga: il volantino che nessuno si aspettava

All’interno del volantino esselunga è possibile approfittare di uno sconto molto speciale, applicato su un prodotto veramente richiestissimo. Stiamo parlando della Xiaomi Mi Band 5, la smartband dal miglior rapporto qualità/prezzo, oggi finalmente acquistabile a soli 19,95 euro, con la solita garanzia di 2 anni, la quale copre tutti i difetti di fabbrica, non gli eventuali danni accidentali causati dagli utenti.

La scheda tecnica è una delle più fornite, in confronto proprio al prezzo finale di vendita, è composta da un display AMOLED da 1,1 pollici di diagonale, batteria con autonomia fino a 14 giorni, nonché impermeabilità fino a 5 atmosfere. Per il resto integra tutte le caratteristiche che ci saremmo aspettati di vedere, quindi sarà possibile monitorare il battito cardiaco, misurare il sonno, i passi, la distanza percorsa e le calorie bruciate.

Come anticipato, gli acquisti possono essere completati solamente presso i punti vendita fisici, le scorte non dovrebbero in nessun modo rappresentare un problema, la disponibilità dovrebbe essere garantita anche in prossimità della data di scadenza.