Il mondo del lusso non ha mai accusato crisi economiche. C’è sempre chi ha voglia di investire centinaia di migliaia di euro, o poco meno, in articoli esclusivi e unici. È questa la storia di Cavia, il re Mida degli smartphone, un’azienda specializzata nell’impreziosire smartphone comuni. Da poco ha realizzato una collezione trasformando i pieghevoli Samsung in pezzi esclusivi in edizione limitata. Scopriamo insieme la Samsung Skull Collection.

Samsung: ecco a voi la Skull Collection di Cavia

Se avete in mente qualcosa di esclusivo, ecco, non arriverà mai ai livelli di Caviar. Questa azienda, dedicata da anni alla personalizzazione di smartphone rendendoli unici e da collezione, ha inaugurato una nuova linea di Samsung pieghevoli davvero incredibile.

Anche il loro prezzo è da urlo, ma si sa, quando si vive nel lusso non si bada certo a spese. Caviar conosce bene i suoi “polli” o, meglio dire, i suoi clienti. Per questo, di ogni smartphone meritevole, realizza una collezione speciale. Proprio come ha fatto inventandosi la Samsung Skull Collection.

Galaxy Z Flip 3

Partiamo con il Samsung Galaxy Flip 3. Trasformato nella versione Catrina Calavera, è stato ricoperto completamente in titanio. Non solo, ma impreziosito con intarsi in oro 18 carati, assume un’eleganza ipnotica che con violenza riporta a un teschio in oro bianco 18 carati disegnato a mano.

Come se non bastasse il Samsung Galaxy Flip 3 Catrina Calavera è tempestato di circa 419 preziosi tra rubini, zaffiri e smeraldi. Il suo prezzo, davvero inarrivabile per un “comune mortale” è di 46.460 dollari. Prodotto con tiratura limitata, in commercio saranno disponibili solamente 20 particolari.

Samsung Galaxy Z Fold 3

In questo caso, con il Samsung Galaxy Z Fold 3 parliamo di uno smartphone già “abbordabile”. In vendita a un prezzo di 10.770 dollari. Questo modello è stato rinominato da Caviar Ragnarok. Come per il precedente, la scocca è ricoperta in titanio per conferire design, ma anche robustezza.

Sul retro, il Samsung Galaxy Z Fold 3 Ragnarok ha un teschio circondato da delle fiamme. Il tutto rigorosamente disegnato a mano. Anche in questo caso la tiratura è limitata a 99 pezzi disponibili alla vendita.

In conclusione possiamo dire che dove ci mette le mani Caviar ogni Smartphone diventa unico non solo nel lusso, ma anche nel prezzo.