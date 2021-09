Dal 30 Agosto 2021 al 4 Settembre 2021 alcuni già clienti WindTre di rete mobile selezionati dal reparto commerciale dell’operatore arancione riceveranno un SMS dedicato che li invita a recarsi presso un negozio WindTre per conoscere un’offerta dedicata a loro.

Questa nuova campagna promozionale su customer base fisso e mobile nasce per fidelizzare il cliente che potrebbe decidere di cambiare operatore anche dopo gli ultimi aumenti in vigore da questo mese di Agosto 2021. Scopriamo maggiori dettagli.

WindTre Fisso a soli 19.99 euro al mese

Nonostante la chiusura della Unlimited Special, i clienti WINDTRE di rete fissa possono comunque ancora ottenere i benefici della convergenza fisso mobile, come lo sconto sul canone mensile del fisso e i Giga illimitati sulle proprie SIM, con le offerte mobili compatibili del portafoglio standard di WINDTRE. In particolare, è possibile accedere sia al prezzo scontato a partire da 22,99 euro al mese che ai Giga illimitati attivando, con lo stesso intestatario della rete fissa, una delle seguenti offerte WINDTRE (fino a 3 SIM): Unlimited, XLarge, Large, Medium, Senior, Silver, Young e molte altre.

Le offerte della gamma Junior ottengono soltanto Giga illimitati, ma non consentono di ottenere lo sconto sul prezzo dell’offerta di rete fissa. Sono invece escluse dai benefici della convergenza le offerte solo voce e solo dati. A questo proposito, dal 18 Agosto 2021 non è più possibile ottenere lo sconto in convergenza sul costo mensile dell’offerta di rete fissa con Giga Special, mentre in precedenza la stessa offerta permetteva di avere un prezzo scontato.

Fra le offerte WINDTRE che guadagnano Giga illimitati in convergenza con il fisso ci sono anche quelle della gamma Family, nello specifico WINDTRE Family e Smart Pack Family, che sono attivabili solo come SIM aggiuntive in caso di sottoscrizione di un’offerta principale. Dunque, i clienti di rete fissa WINDTRE, dopo aver abbinato una delle suddette offerte come SIM principale, possono aggiungere come seconda o terza SIM le offerte Family e Smart Pack Family ottenendo in entrambi i casi Giga illimitati.