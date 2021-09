Il nuovo volantino Bennet è in assoluto uno dei migliori, garantisce l’accesso ad una campagna promozionale veramente unica nel proprio genere, con prodotti scontatissimi a cui è possibile affidarsi, nell’ottica comunque di godere di un risparmio specialissimo.

La campagna promozionale che andremo a raccontarvi, non è attiva sul sito ufficiale, ma solamente nei punti vendita fisici sparsi per il territorio, senza però limitazioni territoriali o regionali. I prodotti non presentano scorte vincolate o scarse, di conseguenza, almeno teoricamente, potrebbe essere possibile recarsi, e trovare disponibilità, anche verso la data di scadenza.

Bennet: il nuovo volantino attivo solo oggi

Con il nuovo volantino Bennet gli utenti si ritrovano ad avere la possibilità di accedere a prodotti molto interessanti, tra questi spicca chiaramente l’Apple iPhone 11, uno smartphone specialissimo, sebbene non sia più così recente, disponibile all’acquisto a 599 euro, nella sua variante completamente sbrandizzata.

Tutti coloro che invece non vogliono puntare su iOS, ma su un sistema operativo Android, potranno fare affidamento sul Samsung Galaxy A32 5G, lo smartphone di fascia intermedia, il cui prezzo finale di 249 euro rappresenta il giusto compromesso per gli utenti che vogliono il massimo con il minimo sforzo.

Per i dettagli relativi alla promozione, raccomandiamo la visione delle pagine che potete trovare elencate direttamente nell’articolo, troverete i migliori prezzi in circolazione, con tanti sconti da non perdere, ricordandosi comunque delle limitazioni discusse in precedenza, in merito sopratutto all’accessibilità sul territorio nazionale.