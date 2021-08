Ultima occasione da Euronics per riuscire a risparmiare il più possibile, oggi scade ufficialmente una delle migliori campagne promozionali dei mesi estivi, ma con limitatissime possibilità di accesso sul territorio nazionale.

Purtroppo avete capito bene, per approfittare dei prezzi che andremo ad elencarvi, è strettamente necessario recarsi personalmente in uno dei negozi di proprietà del socio Euronics La Via Lattea, senza accedervi tramite il sito ufficiale o quant’altro. I prodotti sono distribuiti con garanzia legale della durata di 24 mesi, e sopratutto sono disponibili in versione completamente sbrandizzata, almeno per quanto riguarda la telefonia mobile.

Euronics: queste sono le migliori promozioni

I due smartphone da non perdere assolutamente di vista da euronics, sono Samsung Galaxy S21 e Galaxy S21+, top di gamma assoluti, ancora oggi in vendita a prezzi elevati, ma comunque più contenuti rispetto ai listini originari. La versione base può essere acquistata a 779 euro, mentre il miglior modello del 2021 potrà essere acquistato a 929 euro.

Volendo invece accedere ad un dispositivo da meno di 400 euro, il nostro consiglio è di puntare dritti verso l’Oppo Find X3 Lite, validissima alternativa per tutti coloro che vogliono il massimo con il minimo sforzo. Non mancano, ad ogni modo, anche i vari Oppo A94, Oppo A54, TCL 20SE, Realme C21 o similari.

Per tutte le altre informazioni in merito al corrente volantino Euronics, consigliamo la lettura delle pagine che potete trovare nel nostro articolo, scoprirete ogni singolo prezzo pensato per voi.