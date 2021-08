Ebbene si, Hyundai vi dà la possibilità di provare la nuova Kona Electric gratuitamente. Ciò è possibile grazie al programma Hyundai Electric Driving Experience il quale prevede un Long Test Drive della durata di 3 giorni.

Kona Electric Test Drive: ecco i dettagli

Hyundai mette a disposizione la Kona Electric nella versione con batteria da 64 kWh, dotata di un motore elettrico da 204 CV (150 kW) e 395 Nm di coppia che consente uno 0-100 in 7,9 secondi ed una velocità massima dichiarata di 167 Km/h.

Per accedere all’offerta non bisogna fare altro che accedere al sito Hyundai.it e compilare il form inserendo i vostri dati. Dovrete inoltre scegliere Showroom e le date per ritiro e riconsegna del veicolo. Sarete poi ricontattati dallo stesso per definire i dettagli del vostro appuntamento.

L’esperienza è totalmente gratuita, a patto che rispettiate le condizioni dell’offerta:

“La Hyundai Electric Driving Experience prevede una durata di 3 giorni ed una percorrenza massima di 300 chilometri; oltre tale soglia sarà applicata una penale pari ad € 0,05 per ogni chilometro eccedente.

Il cliente si impegna a versare un deposito cauzionale pari ad € 100 (in contanti o tramite carta di credito), il quale verrà restituito una volta riconsegnata la vettura presso la concessionaria al termine della Electric Driving Experience. Tale importo potrà essere decurtato di eventuali costi di ricarica generati durante il Test Drive e/o di eventuali penali in caso di eccedenza chilometrica rispetto a quanto previsto dal programma.”

Tutte le vetture avranno in dotazione il cavo di ricarica e la Card Charge MyHyundai, il network di ricarica più esteso al mondo che vi permetterà una ricarica comoda e veloce della vostra vettura.

Un’iniziativa senza dubbi allettante quella di Hyundai che vi permetterà di testare a pieno le potenzialità del nuovo B-SUV. Chissà se in futuro l’offerta sarà replicata per altri veicoli, magari per il nuovo Santa Fe Plug-In Hybrid.

Vi ricordiamo che per accedere all’offerta dovrete registrarvi entro la data di scadenza, fissata per il 31 dicembre 2021.