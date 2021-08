Pokémon GO è sempre ricco di sorprese svelate in occasione degli innumerevoli eventi organizzati per tenere viva e unita la community. In questo articolo vi parleremo di un mostriciattolo in particolare che sarà disponibile per poco tempo. Siete tutti pronti a trovare Zamazenta nei Raid a 5 stelle? Scopriamo insieme tutte le occasioni che avremo con Pokémon GO in questi giorni. Ecco i dettagli.

Pokémon GO: quando sarà disponibile Zamazenta

Segnatevi questa data a calendario: lunedì 30 agosto. Questo perché dalle ore 18:00 alle ore 19:00 scatterà l’Ora dei raid. Un’occasione ghiotta per trovare uno dei mostriciattoli di Pokémon GO più ricercati: Zamazenta.

Las Incursiones de Zamazenta ya están disponibles en Pokémon GO en Europa. ➡️ Ver Ficha del Evento:https://t.co/0qpzS3fnZX pic.twitter.com/FwkDLiA8hy — PokéXperto (@pokexperto) August 26, 2021

Questo Pokémon Guerriero, arrivato da Galar, comparirà nella sua versione “Eroe di Mille Lotte” e sarà possibile catturarlo solo nei Raid a 5 stelle. Durante quell’ora, denominata “L’ora dei Raid” sarà molto più facile trovarlo. In pratica, è indispensabile non perdere questa occasione disponibile sull’app Pokémon GO sviluppata da Niantic.

Ciò fa parte di un evento che sta facendo faville, emozionando gli instancabili gamer appassionati a questo videogame free-to-play a realtà aumentata geolocalizzata. Si tratta dello Sblocco dell’Ultrabonus che sta costantemente implementando l’esperienza di gioco con nuove aggiunte.

Vi ricordiamo inoltre che tutto questo fa parte di un evento davvero incredibile dove sono stati resi disponibili diversi mostriciattoli. Ecco l’elenco completo di quelli che potranno essere trovati e catturati fino al 1° settembre ore 10:00.

Quelli che in Pokémon GO si possono catturare nei Raid a una stella:

Darumaka di Galar;

Meowth di Galar;

Ponyta di Galar;

Unown.

Ora ecco quelli che si possono catturare nei Raid a tre stelle:

Gengar;

Snorlax;

Stunfisk di Galar.

Continuiamo con quelli che in Pokémon GO si possono catturare solo nei Mega Raid:

Mega Pidgeot.

Infine ecco quello che si può catturare solo nei Raid a 5 stelle:

Zamazenta.

Insomma, tutti gli appassionati non possono farsi sfuggire un’occasione simile con Pokémon GO. Non ci resta quindi che augurarvi buona cattura!