Pokemon GO sta andando alla grande, nonostante la pandemia e tutti gli ostacoli al lockdown degli ultimi due anni. Il mese scorso il titolo AR ha registrato 5 miliardi di dollari di entrate e ora sembra che Niantic, lo sviluppatore dietro il gioco di successo, abbia grandi progetti per il futuro.

La società ha annunciato ufficialmente l’acquisizione dell’app di scansione 3D per iOS Scaniverse. Questa non è la prima volta che Niantic rileva una piccola azienda promettente. L’anno scorso, Niantic ha acquisito la startup di mappatura 3D 6D.ai nel tentativo di creare una realtà aumentata su scala planetaria.

Pokemon GO: ecco come verrà effettuata la scansione

L’obiettivo finale di Niantic dietro queste acquisizioni è creare una mappa virtuale 3D del mondo. In realtà, l’azienda parla di rendere la scansione multi-OS più semplice e più accessibile, ma realisticamente se miliardi di persone in tutto il mondo iniziano a scansionare la buona vecchia realtà che li circonda con i loro smartphone mentre giocano a Pokemon GO, Niantic potrebbe finire molto semplicemente.

‘Immagina che tutti possano sperimentare simultaneamente gli habitat dei Pokémon nel mondo reale, o personaggi digitali che ci accompagnano in un tour a piedi di gemme nascoste della città, o amici che lasciano note personali in luoghi del mondo reale da trovare in seguito. Questo è ciò che la mappatura su larga scala può consentire e siamo entusiasti di continuare a costruire il futuro’, ha scritto Kjell Bronder, Group Product Manager, AR di Niantic nel post ufficiale del blog.

Sfruttare la potenza di miliardi di dispositivi per creare una realtà aumentata che possa aiutare le persone nella loro vita quotidiana è un obiettivo ammirevole e anche molto interessante. Scaniverse rimarrà su AppStore per il momento, quindi puoi verificarlo prima che diventi un altro strumento nel grande schema di Niantic.