OPPO si sta preparando per lanciare un tablet per competere con i rivali Xiaomi, Samsung e Huawei, che sono nel settore dei tablet da un po’ di tempo. Mentre l’iPad è ancora considerato il più venduto quando si tratta di tablet, c’è ancora un mercato per i tablet Android, specialmente per coloro che non stanno cercando di spendere una fortuna.

Huawei ha lanciato il suo MatePad Pro un paio di mesi fa e Xiaomi ha recentemente presentato la serie Mi Pad 5 con specifiche competitive e prezzi aggressivi. Il noto leaker – Digital Chat Station – ha recentemente condiviso queste informazioni su Weibo.

OPPO: non ci sono date per il tablet della società

La notizia arriva poche settimane dopo che il sottomarchio di OPPO, Realme, ha rilasciato dettagli sul suo tablet, il Realme Pad, che verrà lanciato a breve. Si dice che il tablet di OPPO sia un’offerta premium, il che è evidente dal suo design. La cornice o le cornici che circondano il display sembrano essere piuttosto sottili e il design della parte anteriore ricorda quello dell’iPad Pro.

È evidente dal rendering che il rapporto schermo-corpo sarà piuttosto alto. Il tablet dovrebbe eseguire una nuova versione di ColorOS progettata specificamente per i tablet. Si dice che abbia una barra persistente nell’interfaccia utente simile a quella che abbiamo visto su iPadOS di Apple. L’interfaccia utente supporterà anche i widget desktop con operazioni rapide. Sembra che OPPO si stia concentrando su un ecosistema di dispositivi connessi e il tablet fungerà da hub per controllare smartphone, accessori e prodotti IoT come smartwatch, cuffie, ecc.

Non abbiamo una stima su quando OPPO lancerà il tablet o con quali specifiche verrà fornito.